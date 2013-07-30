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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 18:11 BJT

更新版-东南亚股市：多数收高，泰国股市表现差强人意

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                 最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                             
 汤森路透东南亚指  <.TRXFLDANPU    427.27     -1.31     -0.30     +0.75    424.10
 数                >                                                     
 新加坡                           3245.45      8.48     +0.26     +2.47   3167.08
 马来西亚                         1795.08     -3.70     -0.21     +6.28   1688.95
 泰国                             1435.44    -18.84     -1.30     +3.13   1391.93
 印尼                             4608.49     28.02     +0.61     +6.76   4316.69
 菲律宾                           6728.00     10.34     +0.15    +15.75   5812.73
 越南                              488.54      2.85     +0.59    +18.08    413.73
 (完)
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