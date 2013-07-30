中港个股：中国远洋预期上半年净亏损将按年减少70-85%，受惠出售资产

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 中国远洋控股股份有限公司 周二预期，其上半年净亏损将按年减少70-85%，受惠期内出售资产。
公司刊载于上海证券交易所的声明称，上半年国际航运市场供需失衡仍无实质改善，集装箱和乾散航运市场持续低迷，运价同比下滑兼处于低位，导致公司业绩仍为亏损。但通过出售中国远洋物流和中远集箱工业有限公司股权，以及在减少乾散货租入船舶规模及支出等方面的努力，业绩同比实现较大幅减亏。
去年上半年，中国远洋的净亏损为48.7亿元人民币。（完）
欲浏览上市公司发布于上交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。