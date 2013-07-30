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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 18:18 BJT

中港个股：中国远洋预期上半年净亏损将按年减少70-85%，受惠出售资产

路透香港7月30日 - 中国远洋控股股份有限公司 周二预期，其上半年净亏损将按年减少70-85%，受惠期内出售资产。

公司刊载于上海证券交易所的声明称，上半年国际航运市场供需失衡仍无实质改善，集装箱和乾散航运市场持续低迷，运价同比下滑兼处于低位，导致公司业绩仍为亏损。但通过出售中国远洋物流和中远集箱工业有限公司股权，以及在减少乾散货租入船舶规模及支出等方面的努力，业绩同比实现较大幅减亏。

去年上半年，中国远洋的净亏损为48.7亿元人民币。（完）

欲浏览上市公司发布于上交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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