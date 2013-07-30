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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 18:26 BJT

印度金融市场：卢比下滑而公债收益率上升，因受央行总裁言论影响

路透孟买7月30日 - 印度央行总裁苏巴拉奥周二表示，央行在发售主权债券方面持保留态度。

印度卢比周二扩大跌幅降至日低60.31，此前央行总裁就主权债发表评论。印度指标10年期公债收益率涨6个基点至8.18%，亦受央行总裁评论影响。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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