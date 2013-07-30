《综述》：宏达电第三季展望远逊于预期，台湾出口表现恐受拖累

* 宏达电第三季营收恐年减30%，远逊于市场预期

* 外资近月大幅卖超宏达电股票，持股比例下滑

* 台湾第三季出口恐受拖累，分析师将下修预估

记者 董永年

路透台北7月30日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 对第三季营运做出保守展望，料将令台湾第三季的出口表现受到拖累。分析师普遍认为，宏达电的营运表现与出口关联度颇高，宏达电季营收面临最差年减近30%的窘境，料令出口顶多较上季表现稍佳，欲明显好转，恐怕要等到第四季才有机会。

宏达电今日稍早预估第三季营收仅500-600亿台币，明显逊于市场预估的756.5亿台币，并较上季的707亿衰退15-29%。该公司并指出，第三季预估毛利率在18-21%左右，营业净利率(operating margin)预估约为零至负8%。宏达电第三季可能出现亏损，此为该公司股票挂牌以来首见。

宏达电表示，整体毛利率受到高成本结构、经济规模与处理部分产品通路存货的影响，但已采取改善措施，并将于今年第四季获得改善。未来公司将以组织优化为目标，以更有效率的方式营运与管理。

“希望第三季就是谷底...，将推出部分中低价产品，不希望局限在特定产品级距。”宏达电执行长周永明说。

宏达电的谷底说，让总体经济分析师对台湾第三季的出口表现完全乐观不起来。

“宏达电第三季营收若下滑30%，会导致资通讯产品出口下滑15-20%。我原预估第三季出口年增率约5-10%，可能要小幅下修。”凯基投顾总经分析师蔡耀德说。

敏感的专业投资机构，先前已对宏达电的营运展望发出警告。法国巴黎证券就预期，宏达电第三季营收将季减9.4%，下半年获利将有风险。高阶智慧型手机市场在过去一、两年已饱和，但宏达电逾70%的机种零售价高于500美元，相较竞争者在主流和低价款布局，宏达电更易受产业冲击。

外资近一个月持续卖超宏达电股票达6.5万张，持股比例降至20.3%。宏达电股价也从6月底的239台币，一路跌至今日收盘价171台币，跌幅达28.45%。同期间大盘加权股价指数 则小幅上涨1.25%。

**第三季出口料仍低成长**

财政部于7月初公布的台湾6月出口金额年增8.6%，远高于市场预估的升2.3%。曾让市场分析师眼睛为之一亮，认为第三季在电子业传统出货旺季带动下，不但会优于前季，还有机会出现高个位数年增率的机会。

不过随着宏达电以及其他电子大厂对第三季的保守展望出炉，对台湾重拾出口动能的期待也逐渐转趋保守。

大众银行分析师陈森林表示，由于其他产业的成长缓慢，所以当完全在台湾组装智慧手机的宏达电于2005-2006年窜起时，台湾出口的表现就与宏达电呈现密不可分的关系。但当宏达电业绩自2011年起下滑后，台湾出口的表现也转为疲弱。

“今年初大家对宏达电预期还蛮高的，但因为成本降不下来，所以就渐渐不好了。有点像是大家对今年GDP的预估。”他说。

陈森林认为，当宏达电业绩持续不振，出口金额能否有效拉动，就要靠全球晶圆代工龙头--台积电 的帮助。不过由于台积电董事长张忠谋先前在业绩说明会时已表示，第三季供应链方面库存将高于预期，对其获利构成压力。 如此一来，纵然下半年的比较基期偏低，预料出口的年增率也好不到哪去。

他预期，下半年台湾出口年增率仅可能为3%，仅比上半年的成长2.4%稍佳。

蔡耀德也认为，第三季出口仅能呈现缓步复苏的状态，可能要到8月底、9月初时，整体电子产业出货才有机会走高。因苹果 即将推出新一代的iPhone，相关零组件的供应仍以台湾的电子厂商为主。

元富投顾分析师许芷雁则称，宏达电营运大幅衰退的时间已过，接下来纵然业绩仍不佳，“顶多让台湾出口爬不起来，让它继续趴着。”

她也认为，第四季台湾的出口比较有机会出现明显回温，除了厂商对苹果出货的挹注外，最主要还是因为去年比较基期偏低，年增率应该有机会达到8%。(完)

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