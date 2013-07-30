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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 18:38 BJT

路透专访：菲律宾央行总裁称披索处于良性区间，汇率料不致剧烈波动

他并称，没有必要改变目前政策立场，因为在政策时间框架范围内，通胀料将维持符合目标。

他指出，菲国当局正在密切注意最近调整短期特别存款帐户(SDA)利率等措施的影响，再考虑是否进一步调整SDA。

菲律宾央行也不排除实施其他措施，以改善汇市环境，例如扩大投资选择及简化申报流程。(完) (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
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