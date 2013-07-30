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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 20:11 BJT

表格：德国7月CPI初值较上年同期上涨1.9%，略高于预估

德国联邦统计局周二公布数据显示，德国7月消费者物价调和指数(HICP)初值为较前月上升0.4%，较上年同期上涨1.9%；路透预估分别为上升0.3%和上升1.8%。

德国7月消费者物价指数(CPI)初值为较前月上升0.5%，较上年同期上升1.9%。路透预估分别为上升0.3%和上升1.7%。 详细数据如下: 变动百分比

2013/7 2013/6 指数权重

整体物价 1.9 1.8 1000

商品 2.5 2.3 479.77

能源 2.9 3.0 106.56

食品 5.7 5.4 90.52

服务 1.5 1.6 520.23

房屋租赁 1.4 1.3 209.93

(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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