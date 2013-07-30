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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 20:43 BJT

表格：加拿大6月PPI较前月跳涨0.3%，预期为持平

路透7月30日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大6月生产者物价指数(PPI)较前月跳涨0.3%，主要因为汽车和汽油价格上涨，同时原材料价格指数亦升0.3%。

统计局称，加元兑美元贬值可能对PPI产生了影响。若无汇率因素影响，该指数本来应为上升0.1%。

生产者物价指数(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

6月 5月(修正) 5月(前值) 6月 5月(修正) 5月(前值)

总体 +0.3 0.0 0.0 +0.6 +0.1 0.0

扣除石油煤炭 +0.4 -0.2 -0.2 -0.1 +0.1 0.0

注：分析师原本预期6月PPI较前月持平，原材料价格指数上涨0.3%。(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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