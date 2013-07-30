中国房地产：德勤料商业信托将成内地房企募资新途径

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 德勤会计事务所周二发布的内地房地产市场研究报告指，由于商业信托弹性大、规限也相对更为灵活，因此预期会成为中国房地产的新融资渠道。
德勤中国房地产业主管合伙人何锦荣表示，中国房地产企业资金紧绌问题严重，较难向内地银行融资，而企业在港融资则受惠于利率低，有助减低借贷成本。由于内地房企于今年首季多次发债，今明两年将会是内房公司还债高峰期，他相信内房公司公布中期业绩后，不排除再发债融资。
去年中国内房企业平均债务权益比率为0.98，是一般基准数值0.5的近两倍，因此他预测大型房企会加速推行战略性措施，收购小型房企，而商业信托将会成为一种重要的集资途径。
提到商业信托的好处，该行中国开发商主管合伙人施清耀则说，“商业信托相对房地产信托要求较低，规限也相对灵活，包括没有负债比率限制及派息较弹性等好处，相信会成为有固定现金流项目的内房企业新集资管道。”
该行指出，鹰君集团 分拆的朗廷酒店 于今年5月下旬上市，为本港首间房企透过商业信托上市，而新世界发展 和合和 亦有意分拆，但后者碍于市况而搁置计划。德勤相信，一旦市况改善，将会有数家商业信托个案。（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。