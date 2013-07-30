中国房地产：德勤料商业信托将成内地房企募资新途径

路透香港7月30日 - 德勤会计事务所周二发布的内地房地产市场研究报告指，由于商业信托弹性大、规限也相对更为灵活，因此预期会成为中国房地产的新融资渠道。

德勤中国房地产业主管合伙人何锦荣表示，中国房地产企业资金紧绌问题严重，较难向内地银行融资，而企业在港融资则受惠于利率低，有助减低借贷成本。由于内地房企于今年首季多次发债，今明两年将会是内房公司还债高峰期，他相信内房公司公布中期业绩后，不排除再发债融资。

去年中国内房企业平均债务权益比率为0.98，是一般基准数值0.5的近两倍，因此他预测大型房企会加速推行战略性措施，收购小型房企，而商业信托将会成为一种重要的集资途径。

提到商业信托的好处，该行中国开发商主管合伙人施清耀则说，“商业信托相对房地产信托要求较低，规限也相对灵活，包括没有负债比率限制及派息较弹性等好处，相信会成为有固定现金流项目的内房企业新集资管道。”