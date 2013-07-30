国际油市：亚洲柴油现货升水下滑，因本地区供应过剩

路透新加坡7月30日 - 亚洲现货柴油升水周二下滑，消息人士称，因本地区和来自中东的现货供应增多，而区内需求又不足以消化船货供应。

行业消息人士称，新加坡市场交投清淡，期间卖盘多于买盘。

一位行业消息人士称，Petrobras可能求购总计约25万桶的油品，包括航空燃料、煤油以及两用煤油，规格与Nansei Sekiyu冲绳炼油厂的供应相似。

该炼厂下周初可能重启部分炼油设备，不到两周前该炼厂的油品生产供应因瓦斯爆炸而中断。

另一方面，亚洲的柴油出口增大，同时本地区需求仍然有限。

行业消息人士称，Thai Oil出售一笔500 ppm硫化柴油船货给BP，船期为8月20-22日，较新加坡报价升水每桶0.10-0.20美元。

这是该公司出售的第二笔8月船货，较前一批船货售价低0.30-0.40美元，反映出该品级柴油的基本面情况趋弱。

泰国炼厂已增加8月柴油的出口，第三季可能有更多出口，因季风季节国内需求料将下滑。

中东Bahrain Petroleum Co(Bapco)求售一批8月底的船货，可能表明其Sitra炼厂的氢化裂解装置在7月中停产后恢复生产。

阿联酋出现一些航空燃料现货需求，Emirates General Petroleum Corporation (Emarat)求购最多7万吨9月船货。

该公司此前从沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)购买两批船货，均为3万吨，约为升水每桶3.20美元。(完)

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