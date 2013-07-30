国际油市：亚洲柴油现货升水下滑，因本地区供应过剩

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡7月30日 - 亚洲现货柴油升水周二下滑，消息人士称，因本地区和来自中东的现货供应增多，而区内需求又不足以消化船货供应。
行业消息人士称，新加坡市场交投清淡，期间卖盘多于买盘。
一位行业消息人士称，Petrobras可能求购总计约25万桶的油品，包括航空燃料、煤油以及两用煤油，规格与Nansei Sekiyu冲绳炼油厂的供应相似。
该炼厂下周初可能重启部分炼油设备，不到两周前该炼厂的油品生产供应因瓦斯爆炸而中断。
另一方面，亚洲的柴油出口增大，同时本地区需求仍然有限。
行业消息人士称，Thai Oil出售一笔500 ppm硫化柴油船货给BP，船期为8月20-22日，较新加坡报价升水每桶0.10-0.20美元。
这是该公司出售的第二笔8月船货，较前一批船货售价低0.30-0.40美元，反映出该品级柴油的基本面情况趋弱。
泰国炼厂已增加8月柴油的出口，第三季可能有更多出口，因季风季节国内需求料将下滑。
中东Bahrain Petroleum Co(Bapco)求售一批8月底的船货，可能表明其Sitra炼厂的氢化裂解装置在7月中停产后恢复生产。
阿联酋出现一些航空燃料现货需求，Emirates General Petroleum Corporation (Emarat)求购最多7万吨9月船货。
该公司此前从沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)购买两批船货，均为3万吨，约为升水每桶3.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 石冠兰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。