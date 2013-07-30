重温稿-中国经济：下半年经济将保持平稳发展，政策适时适度预调微调--政治局

* 下半年经济仍将保持总体平稳发展态势--政治局会议

* 将根据经济形势变化，政策适时适度进行预调微调

* 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策

* 下半年要着力提高财政资金使用效益

路透北京7月30日 - 中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

新华社报导指出，会议分析研究了上半年经济形势和下半年经济工作，表示将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。会议由中共中央总书记习近平主持。

“当前，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，具备经济持续健康发展的基础条件，下半年我国经济仍将保持总体平稳发展态势。同时，也要认识到，世界经济正在深度调整，国内外发展环境十分复杂。”会议指出。

会议强调，要坚持统筹稳增长、调结构、促改革，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底，努力实现三者有机统一，把握好宏观调控的方向、力度、节奏，使经济运行处于合理区间。

会议并提出，下半年要盘活存量、优化增量、着力提高财政资金使用效益，加大金融支持实体经济的力度，“把钱用在刀刃上”。

首创证券研究所副所长王剑辉表示，会议基本上是重复之前的政策，只是由中共中央政治局这个层面来概述了一遍。“我们认为在今年年底中央经济工作会议召开之前，这些政策应该都不会有明显的改变。”

他分析称，中国的经济增长状况目前也没有明显的变化，放缓也是可控的，政策没有调整的必要，同时，这些政策发挥作用也还需要一段时间的观察。

中国经济增速已连续两个季度回落，二季度GDP同比增速降至7.5%，而今年全年增速目标为7.5%左右。在市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高之际，国务院总理李克强提出，要通过宏观调控使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。

王剑辉认为，目前看中国经济发展的下限就是“保就业”，这其实是和美联储的政策目标是一致的。“但当前劳动力价格仍稳中有升，并没有看到大量失业的出现，GDP增长也一直在7%以上，我们认为今年都不会触及7%的底线。”

**推进新型城镇化，稳定外贸**

在城镇化方面，会议称要积极释放有效需求，推动居民消费升级，保持合理投资增长，积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展。

在外贸方面，会议指出要稳定对外贸易，完善政策和服务，拓宽出口渠道，积极增加进口，有效应对贸易摩擦，鼓励有条件的企业到境外投资。此外，还将继续取消和下放行政审批事项，深入推进财税金融体制改革，积极稳妥推进资源性产品和环境价格改革，抓好综合配套改革试点。

会议并提出，进一步激发企业活力，加大对中小微企业等的政策扶持和服务力度，进一步清费减负，拓宽企业融资渠道；加快推进产业结构调整，推动传统产业转型升级，积极培育和发展战略性新兴产业，加快信息产业发展，大力发展节能环保和新能源产业，推动新兴服务业和生活性服务业发展。

中国政府正加快改革调结构步伐，近期出台政策暂免征收部分小微企业增值税和营业税；研究确定促进贸易便利化、推动进出口稳定发展的措施；部署改革铁路投融资体制，加快中西部和贫困地区铁路建设。

在淘汰落后产能上也动了真格，工业和信息化部近日公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等多个行业，表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。

市场普遍预测下半年中国经济仍将在底部徘徊，与此同时，各项改革将得到一定程度的推进。(完)