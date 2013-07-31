重温稿-台湾货币市场：短率低位游走，退税款汇入前市场配置资金

* 短率低位游走

* 外商银资金并未全面偏多

* 台电标售结果利率稍稍反弹

记者 高洁如

路透台北7月30日 - 台湾银行间短率周二仍在低位游走。尽管已进入7月底最后二个交易日，不过多数银行帐上资金仍多，尤其是本地银行更为了午后的退税税款入帐烦恼，深怕一下子累积过大的积数。

银行交易人士指出，为了午后的退税款，银行早已先行准备。今日上午台电标售57天的短票，金额70亿台币，标售结果在0.70%，较先前走高。

“大概之前大家一直拿短的抢了太多，今天利率有走高一点。 ”一位票券商交易员说。

另一位公营银行交易人士也表示，预估今日的退税款大约有数十亿会在今日午后入帐，为免帐上资金一下子累积过大，因此在短票市场上较为积极配置资金。

也有民营银行交易员说，除了少数的保管行之外，近期多家大型保管行陆续出现资金缺口，除了外汇款汇出之外，也因大型银行逐渐降低财务杠杆，转为台币的借入方也是原因之一。

财政部表示，今年由于网路报税使用多，因此7月底首批退税金额攀高至403亿台币，上年约280亿台币。此笔退税款项将在30日入银行，31日入一般民众帐户。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率在0.380-0.43%，上日在0.380-0.50%。

**短票利率也平稳**

短票市场方面，虽然今日台电的初级短票发行利率趋升，不过次级市场变化不大，尤其是经过调配，今日的短票量已少很多，拆款市场也好借入，因此变化并不大。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，上日亦同。

台湾央行周二存单到期金额4,187.8亿台币，今日共发行4,188亿台币存单，存单发行余额增0.2亿台币。

本周央行存单到期金额1兆3,310.25亿台币，本周余日的存单发行金额为：周三1,577亿、周四3,959.3亿、周五858.15亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负54亿台币，累计超额准备为1,154亿，加计前期1%的超额准备为2,207亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周二持稳在既有区间。虽然进入月底，不过交易商普遍感觉资金相当宽松，也不见投信基金遭到赎回，RP交易因为缺券，多以到期续做为主。

券商资金调度人士表示，以往月底短率因资金趋紧多会出现起伏变化，不过近期只有见到资金进出，但利率却是闻风不动。由目前市场资金普遍宽松的状态来看，下月初RP利率或许有机会下调1-2个基点。最差的状况也会向区间低档靠拢。

“不见月底紧缩因子，资金很宽松。”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。