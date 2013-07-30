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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 19:33 BJT

澳洲股市：逆转跌势收平，央行总裁暗示可能降息

路透悉尼7月30日 - 澳洲股市周二收复稍早失地，终场收平。此前澳洲央行评论强化关于降息的预期，但是投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前的谨慎情绪，使得涨幅受限。

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，通胀率不是降息的障碍，且澳元可能进一步下跌。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收平报5,047.2点。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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