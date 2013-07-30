重发-加股业绩：汤森路透第二季营收上升，公司并维持全年财测

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(重发在标题中加上公司名称)
路透7月30日 - 汤森路透 周二公布第二季未经汇率因素调整的持续经营业务营收增加2%至31亿美元，公司并维持全年财测。
经调整第二季获利为5.69亿美元，合每股盈余(EPS)为0.48美元，较上年同期持平。
该公司表示，预计2013年营收增幅位于单位数百分比低端，基础营业利润率介于16.5-17.5%。
“我们的整体业务继续取得连续的实质性改善，预计公司下半年表现将优于上半年。”公司执行长James Smith在声明中称。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。