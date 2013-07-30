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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 19:53 BJT

美股业绩：康宁第二季营收上升，因其玻璃产品需求增大

路透7月30日 - 特殊玻璃制造商康宁公司(Corning) 公布季度营收增长4%，因用于智能手机和平板电脑的防刮玻璃需求上升。

该公司季度营收增至19.8亿美元，上年同期为19.1亿。

净利增至6.38亿美元，合每股盈余(EPS)为0.43美元，上年同期分别为4.74亿美元和0.31美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场原预估EPS为0.31美元，营收为19.8亿美元。 (完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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