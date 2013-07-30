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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 21:00 BJT

美国数据：7月27日当周止连锁店销售较上年同期上升2.9%--REDBOOK

路透纽约7月30日 - Redbook Research周二公布的报告显示，7月27日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.9%。

2013年7月迄今连锁店销售较上年同期增长3.0%，较前月增长0.8%。(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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