美国数据：5月标普/Case-Shiller房价上涨，但涨速有所放缓

路透纽约7月30日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，5月美国独栋屋价格上涨，但上涨步伐与前月相比有所放慢。

5月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长1%，逊于分析师原本预期的增长1.5%，4月为上涨1.7%。

未经调整的房价涨幅为2.4%。

5月房价较上年同期涨幅亦不及预期，仅为12.2%，不过仍为2006年3月以来最大按年涨幅。

这份报告不大可能改变经济学家对房地产市场继续复苏，使其成为经济一大亮点的看法。

所有20个大都会地区房价均按年上涨，其中旧金山涨幅达到24.5%。(完)