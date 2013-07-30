企业并购：澳洲监管当局批准中国洛阳钼业收购力拓旗下铜矿权益

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 澳洲外国投资审查委员会已批准中国洛阳钼业 收购力拓 旗下Northparkes铜矿多数权益的申请，为这宗8.2亿美元收购交易清除了一个重大障碍。
该公司周二晚间向上海证券交易所提交的中文声明称，本次交易尚需取得公司股东大会的批准、国务院发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局的核准、通过商务部反垄断审查。
洛阳钼业表示，本次交易所需资金公司将通过自有资金、债务融资或其他方式融资解决。
公司并表示准备保留Northparkes现有管理层和员工，并将矿山作为一家独立企业来经营。
洛阳钼业股票周一停牌，等待该交易的细节发布，将在周三复牌。(完)
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(编译 郑茵 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。