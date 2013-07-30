欧洲汇市：英镑兑欧元跌至两周低点，兑澳元脱离三年高位

在新任央行总裁卡尼的领导下，英国央行下周或列出设定未来货币政策方向的计划，且分析师认为会较欧洲央行(ECB)的类似前瞻性指导更为明确。

欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周也将召开会议，均料重申维持低利率的承诺。

欧元/英镑 日内上涨0.3%报0.86775英镑，一度触及两周高位86.815。欧元已经连涨六日。

“一家欧元区的央行对欧元/英镑存在需求，可能是因为月底需要，”一位伦敦的现汇交易员说。“周一也见到这样的买盘。”

英镑/美元 下跌0.2%至1.5315，在55日移动平均线所在的1.5295获得支撑。

稍早英镑/澳元 大幅上涨，触及1.6940澳元这一2010年9月以来高位，但随后下滑，最新报1.6840澳元。(完)

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