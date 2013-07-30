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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 21:38 BJT

美国热股：NATIONAL INSTRUMENTS预期当前季度业绩低于预期，股价暴跌

路透7月30日 - 工业自动化和测试软件以及设备制造商NATIONAL INSTRUMENTS CORP 公布低于预期的第二季营收，且预期当前季度业绩低于分析师预估，指称因行业不景气。

盘初该公司股价暴跌6.9%，报28.42美元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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