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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 21:40 BJT

美国热股：康宁公布季度营收增长4%，股价盘初下跌

路透7月30日 - 殊玻璃制造商康宁公司(Corning) 公布季度营收增长4%，因用于智能手机和平板电脑的防刮玻璃需求上升。

该公司季度营收增至19.8亿美元，上年同期为19.1亿。

盘初该公司股价下跌3.8%，报14.79美元。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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