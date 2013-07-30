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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 21:43 BJT

美国热股：辉瑞第二季获利超预估，股价盘初上涨

路透7月30日 - 美国最大制药商--辉瑞 第二季经调整后的获利略高于分析师预估，该公司并确认了本财年财测。

辉瑞第二季经调整后的获利下降10%至40亿美元，合每股盈余(EPS)0.56美元，上年同期分别是44.5亿美元和盈余0.59美元。

盘初辉瑞股价上涨1.15%，报29.9美元。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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