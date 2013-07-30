美国股市：高开，但原材料类股下跌

路透7月30日 - 美国股市周二高开，从周一的跌势中反弹，但原材料类股下跌，因预期碳酸钾的价格将会下跌。

道琼工业指数 涨67.85点或0.44%至15,589.82点，标准普尔500指数 上升7.61点或0.45%报1,692.94点，Nasdaq指数 上升14.77点或0.41%至3,613.91点。(完)