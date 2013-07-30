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市场报道 | 2013年 7月 31日 星期三 04:19 BJT

美股盘后：Buffalo Wild Wings公布业绩后股价下挫2.3%

路透纽约7月30日 - Buffalo Wild Wings Inc 周二在美股盘后交易中下挫2.3%，此前该公司公布了第二季业绩。(完)
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