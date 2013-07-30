全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型和巴拿马型船舶运费续跌

路透7月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费继续下跌。

波罗的海乾散货运价指数 跌8点或0.74%，至1,067点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点或0.43%，至1,856点。日均获利下降98美元至11,691美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。