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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 06:31 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型和巴拿马型船舶运费续跌

路透7月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费继续下跌。

波罗的海乾散货运价指数 跌8点或0.74%，至1,067点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点或0.43%，至1,856点。日均获利下降98美元至11,691美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌15点或1.38%，至1,075点。日均获利减少123美元至8,546美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 侯向明； 审校 白云)
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