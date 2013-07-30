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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月30日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             67.74      +2.36      +3.61    1895575
 搜狐                             62.86      -0.19      -0.30     978727
 网易                             63.50      -0.42      -0.66     450332
 百度                            131.69      +2.36      +1.82    4591367
 亚信科技                         11.62      +0.00      +0.00      25132
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     16.97      +0.27      +1.62    1822947
 联电                              2.20      +0.04      +1.85     190862
 日月光                            3.99      +0.07      -2.68     121580
 硅品精密                          5.63      +0.19      +3.49     499922
 和信超媒体                        1.10      +0.02      +1.85     227048
 友达                              3.56      +0.09      +2.59     122401
 中华电信                         32.09      -0.01      -0.03      15688
 台湾国际航电                     37.26      +0.40      +1.09    1935289
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         53.12      +0.10      +0.19     157606
 中国联通                         14.52      +0.01      +0.07     127933
 中国电信                         48.73      +0.13      +0.27      17008
 中芯国际                          3.76      -0.01      -0.27      26156
 电讯盈科                          4.62      +0.13      +2.90       2311
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