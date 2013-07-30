日本数据：7月制造业PMI降至50.7，景气扩张速度为四个月来最慢

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
Markit分析师Claudia Tillbrooke表示，“在经过强劲的第二季表现后，日本制造业7月扩张速度放缓。”
“产出及新订单成长放缓，加上就业下滑，其所展现出来的景况不如先前调查那么乐观。”
新出口订单分项指数从前月的52.1降至51.1。
产出分项指数则是从6月的52.7降至7月的50.8，为五个月来最低。
周二数据显示日本6月工业生产创下两年多来的最大降福，因企业减产以避免囤积存货，不过劳动市场改善暗示经济仍在逐渐好转的轨道上。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。