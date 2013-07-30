日本数据：7月制造业PMI降至50.7，景气扩张速度为四个月来最慢

Markit分析师Claudia Tillbrooke表示，“在经过强劲的第二季表现后，日本制造业7月扩张速度放缓。”

“产出及新订单成长放缓，加上就业下滑，其所展现出来的景况不如先前调查那么乐观。”

新出口订单分项指数从前月的52.1降至51.1。

产出分项指数则是从6月的52.7降至7月的50.8，为五个月来最低。