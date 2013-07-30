日韩经济指标预测--7月31日-8月7日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 52.3 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 6月 -- -0.1% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +26.0% 房屋开工(较上年同期) 6月 +15.8% +14.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1% (较上年同期) +1.5% +1.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,493 外资投资日本股票(亿日圆) -- 3,498 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.4 0000 韩国出口(较上年同期) 7月 +5.0% -1.0% 进口(较上年同期) -1.8% -3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差59.9 8月2日(五) 暂无重要经济数据。 8月5日当周 8月4日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,264.4 8月5日(一) 暂无重要经济数据。 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- +0.8 领先指标(较前月) -- +2.8 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.3% -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +1.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 6月 -- +58.1% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) -- 盈余5,407 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。