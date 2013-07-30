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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 06:32 BJT

更新版-纽约汇市：在美联储货币政策会议和美国GDP数据公布前美元小涨

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3262     1.3260      +0.02      +0.52     1.3194
 美元/日圆                         98.03      97.94      +0.09     +13.02      86.74
 欧元/日圆                        130.02     129.87      +0.12     +13.60     114.45
 美元/瑞郎                        0.9296     0.9311      -0.16      +1.54     0.9155
 英镑/美元                        1.5236     1.5336      -0.65      -6.25     1.6251
 美元/加元                        1.0307     1.0264      +0.42      +3.89     0.9921
 澳元/美元                        0.9061     0.9203      -1.54     -12.82     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2331     1.2346      -0.12      +2.12     1.2075
 欧元/英镑                        0.8704     0.8644      +0.69      +7.27     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7981     0.8031      -0.62      -3.65     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9357     5.9352      +0.01      +6.70     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8705     7.8731      -0.03      +7.22     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5531     6.4756      +1.20      +0.84     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6983     8.5887      +1.28      +1.41     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 李军/张涛; 审校 利棣儿)
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