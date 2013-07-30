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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 06:34 BJT

《日本重要政经日程》--7月31日

路透7月31日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

7月30日(二)

2313 - 日本7月制造业采购经理人指数(PMI)

7月31日(三)

0130 - 日本6月加班工资

0300 - 日本石油连盟公布一周原油和油品库存数据

0400 - 富士重工 公布季度业绩

0400 - JX Holdings 公布季度业绩

0415 - 三菱电机 公布季度业绩

0430 - 日本经济产业省公布6月石油数据

0500 - 日本6月房屋开工

0500 - Tokyo Gas Co 公布季度业绩

0600 - 日本电气(NEC) 公布季度业绩

0600 - 本田汽车 公布季度业绩

0600 - 马自达汽车 公布季度业绩

0645 - Panasonic Corp 公布季度业绩

0645 - 关西电力 公布季度业绩

0700 - 瑞穗金融集团 公布季度业绩

0700 - 三菱UFJ金融集团 公布季度业绩

0730 - Electric Power Development (J-Power) 公布季度业绩

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张涛)
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