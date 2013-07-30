欧洲经济指标预测--7月31日-8月7日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 7月29日-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +4.2% +3.7% 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 6月 -- 1.46 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 持平 +0.8% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0645 法国消费者支出 6月 +0.1% +0.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.3% -1.2% 0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.22 1.16 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 持平 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) 290 290 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.3 0800 意大利失业率 6月 12.3% 12.2% 0900 欧元区通胀率 7月初值 +1.6% +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.2% +0.3% CPI(较上年同期) +1.3% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.6% +0.3% HICP(较上年同期) +1.4% +1.4% 0900 欧元区失业率 6月 12.2% 12.2% 1000 意大利PPI(较前月) 6月 -- -0.1% PPI(较上年同期) -- -1.0% 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 7月 49.8 49.1 0748 法国Markit制造业PMI 7月 49.8 49.8 0753 德国Markit/BME制造业PMI 7月 50.3 50.3 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 50.1 50.1 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 52.8 52.5 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 8月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 8月 0.50% 0.50% 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +3.1% +1.9% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 51.9 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 51.5 51.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -0.3% (较上年同期) +0.3% -0.1% 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 -- 45.8 0748 法国Markit服务业PMI 7月 -- 48.3 法国Markit综合PMI -- 48.8 0753 德国Markit服务业PMI 7月 -- 52.5 0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 -- 49.6 欧元区Markit综合PMI -- 50.4 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 -- 56.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 负12.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -- +1.0% (较上年同期) -- -0.1% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 7月 -- +1.4% 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业生产(较前月) 6月 -- +0.1% 意大利经工作日调整工业生产(较上年同期) -- -4.2% 0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.3% 英国制造业产出(较前月) 6月 -- -0.8% (较上年同期) -- -2.9% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初 -- -0.6% 值 (较上年同期) -- -2.4% 1000 德国工业订单 6月 -- -1.3% 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负5 0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差60 进口(亿欧元) -- 421 出口(亿欧元) -- 361 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 1000 德国工业生产(较前月) 6月 -- -1.0% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。