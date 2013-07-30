《全球金融焦点》监管方加强风险控制，巴克莱和德银遭受冲击

* 巴克莱需要筹资128亿英镑，拟从投资者处融资58亿英镑

* 德意志银行已确定2,500亿欧元可能减记的资产

* 投资者担心有更多银行需要筹措资本

* 惠誉称，意大利中型银行可能需要更多股权资本

路透伦敦/法兰克福7月30日 - 英国巴克莱和德国德意志银行为满足更严格的风险规定，周二宣布采取相应措施，其中巴克莱将进行规模90亿美元的供股，德银则将进行新的资产清理行动。投资者担心监管当局可能要求其他欧洲银行采取类似行动。

不像在金融危机高峰期就快速完成重组和资本结构调整的美国同业，欧洲的银行仍在努力摆脱2007-2009年危机的遗留影响，英国和欧洲大陆的监管当局担心其中的部分银行仍然构成大到不能倒的问题。

“巴克莱的资本状况按欧洲标准来看算是相对较好的，如果连它也需要筹集那么多的资本，说明欧洲还有很长的路要走，”一家英国基金公司的股票业务主管说道。