《全球金融焦点》监管方加强风险控制，巴克莱和德银遭受冲击

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 巴克莱需要筹资128亿英镑，拟从投资者处融资58亿英镑
* 德意志银行已确定2,500亿欧元可能减记的资产
* 投资者担心有更多银行需要筹措资本
* 惠誉称，意大利中型银行可能需要更多股权资本
路透伦敦/法兰克福7月30日 - 英国巴克莱和德国德意志银行为满足更严格的风险规定，周二宣布采取相应措施，其中巴克莱将进行规模90亿美元的供股，德银则将进行新的资产清理行动。投资者担心监管当局可能要求其他欧洲银行采取类似行动。
不像在金融危机高峰期就快速完成重组和资本结构调整的美国同业，欧洲的银行仍在努力摆脱2007-2009年危机的遗留影响，英国和欧洲大陆的监管当局担心其中的部分银行仍然构成大到不能倒的问题。
“巴克莱的资本状况按欧洲标准来看算是相对较好的，如果连它也需要筹集那么多的资本，说明欧洲还有很长的路要走，”一家英国基金公司的股票业务主管说道。
“我们预计欧洲会逐渐推进，资本标准会越来越高，最终达到监管当局希望的水平。就筹资而言，我们仍将会还有很长一段路要走。”
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。