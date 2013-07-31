《香港报摘》--信报7月31日

* 要闻版头条:

--临近月尾，内地拆息重现升势，银行间资金再现紧张，为防钱荒重演，人行今次不再袖手旁观，时隔半年重启逆回购操作，主动向市场投放资金。分析人士指出，人行此举旨在释放维稳讯号，稳定市场预期，同时中标利率大幅飙升，此非意味货币政策有所宽松。 * 其他: --涉嫌账目造假、遭证监会申请清盘的中金再生 一案，再有人被捕。警方昨天上午，再拘捕一名37岁姓梁男子，怀疑他涉嫌伪造账目，该男子将被通宵扣查。

--摩根士丹利昨日发表报告，调高腾讯 的目标价23%，至390港元，暂时是提出最高目标价的大行。报告预期，互联网增值业务及广告收入将会为腾讯迎来强劲增长。

--继渣打日前将短期人民币定存息率下调后，滙丰银行亦将其3个月人民币定存利率优惠由最多2.2厘调低至2厘。市场人士预期再有银行减人币定存息率，预期调整主要在短期存款利率，因银行仍然担心下半年内地拆息或再抽紧，仍会维持较高利率吸引较长期存款。

--Coach 第四季盈利2.21亿美元，按年下跌11.9%，主要受到企业重组所产生的员工离职补偿、店舖折旧及部分存货减值拨备共5300万美元影响，若撇除此等项目，盈利为2.52亿美元，与去年同期持平。该公司表示，北美区将持续面对手袋竞争激烈的情况。

--近期频频增持中国燃气 股份以力保大股东地位的北京控股集团，突然宣布将持股注入上市公司北京控股 ，涉资82亿港元。虽然资产注入早在市场预期之内，但选择时机仍较市场估计来得早。(完)