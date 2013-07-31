《香港报摘》--信报7月31日

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
* 要闻版头条:
--临近月尾，内地拆息重现升势，银行间资金再现紧张，为防钱荒重演，人行今次不再袖手旁观，时隔半年重启逆回购操作，主动向市场投放资金。分析人士指出，人行此举旨在释放维稳讯号，稳定市场预期，同时中标利率大幅飙升，此非意味货币政策有所宽松。 * 其他: --涉嫌账目造假、遭证监会申请清盘的中金再生 一案，再有人被捕。警方昨天上午，再拘捕一名37岁姓梁男子，怀疑他涉嫌伪造账目，该男子将被通宵扣查。
--摩根士丹利昨日发表报告，调高腾讯 的目标价23%，至390港元，暂时是提出最高目标价的大行。报告预期，互联网增值业务及广告收入将会为腾讯迎来强劲增长。
--继渣打日前将短期人民币定存息率下调后，滙丰银行亦将其3个月人民币定存利率优惠由最多2.2厘调低至2厘。市场人士预期再有银行减人币定存息率，预期调整主要在短期存款利率，因银行仍然担心下半年内地拆息或再抽紧，仍会维持较高利率吸引较长期存款。
--Coach 第四季盈利2.21亿美元，按年下跌11.9%，主要受到企业重组所产生的员工离职补偿、店舖折旧及部分存货减值拨备共5300万美元影响，若撇除此等项目，盈利为2.52亿美元，与去年同期持平。该公司表示，北美区将持续面对手袋竞争激烈的情况。
--近期频频增持中国燃气 股份以力保大股东地位的北京控股集团，突然宣布将持股注入上市公司北京控股 ，涉资82亿港元。虽然资产注入早在市场预期之内，但选择时机仍较市场估计来得早。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。