《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月31日

*工商时报：

--前副总统萧万长昨日建议废除两税合一制，财政部回应，全球实施两税合一的国家均在检讨，财政部也会跟上，并已委托学者研究，包括设算扣抵制度及比率，都可修正。

--国家举债空间二至三年内破表，经建会主委管中闵首度抛出国家建设基金构想。管中闵说，政府财政收入少，为要加大公共建设，将研拟以活化国家资产方式，成立国家建设基金，可支应公共建设，又可做为短期因应景气措施需求。

--为增加投资型保单商机，同时活络债市，保险局昨日邀集部分寿险公司，初步同意投资型保单可连结国内发行的结构型商品、金融债及公司债，目前仍待解决商品审查问题，业者预估年底前即可望有此类商品推出。

*经济日报：

--台债发行利率走高，寿险业者指出，国泰、南山、富邦、新光、中国等五大寿险公司中，目前只有新光与南山可以将新增的债券部位放在持有到期科目、不必担心利率走高下的债券评价损失，因而比较有增持台债的意愿。

--行动宽频业务（4G）释照业务进入资格审查与竞价作业前置阶段，国家通讯传播委员会（NCC）昨日说明细节，正式竞价作业自9月3日早上开始，至全数决标为止。根据历史经验，竞价时间可能达二至三周，总标金估计上看500亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。