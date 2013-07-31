《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月31日

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
*工商时报：
--前副总统萧万长昨日建议废除两税合一制，财政部回应，全球实施两税合一的国家均在检讨，财政部也会跟上，并已委托学者研究，包括设算扣抵制度及比率，都可修正。
--国家举债空间二至三年内破表，经建会主委管中闵首度抛出国家建设基金构想。管中闵说，政府财政收入少，为要加大公共建设，将研拟以活化国家资产方式，成立国家建设基金，可支应公共建设，又可做为短期因应景气措施需求。
--为增加投资型保单商机，同时活络债市，保险局昨日邀集部分寿险公司，初步同意投资型保单可连结国内发行的结构型商品、金融债及公司债，目前仍待解决商品审查问题，业者预估年底前即可望有此类商品推出。
*经济日报：
--台债发行利率走高，寿险业者指出，国泰、南山、富邦、新光、中国等五大寿险公司中，目前只有新光与南山可以将新增的债券部位放在持有到期科目、不必担心利率走高下的债券评价损失，因而比较有增持台债的意愿。
--行动宽频业务（4G）释照业务进入资格审查与竞价作业前置阶段，国家通讯传播委员会（NCC）昨日说明细节，正式竞价作业自9月3日早上开始，至全数决标为止。根据历史经验，竞价时间可能达二至三周，总标金估计上看500亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。