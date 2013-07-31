主要国家经济指标预测--8月1日****

国际油市：亚洲燃料油微升，库存大涨短期内料抑制价格升势
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透8月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月1日-9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期 +4.2% +3.7% ) 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.4 0000 韩国出口(较上年同期) 7月 +5.0% -1.0% 进口(较上年同期) -1.8% -3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差59.9 0130 澳洲出口物价(较前季) 第二季 +0.4% +2.8% 进口物价(较前季) +1.8% 持平 0743 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(P 7月 49.8 49.1 MI) 0748 法国Markit制造业PMI 7月 49.8 49.8 0753 德国Markit/BME制造业PMI 7月 50.3 50.3 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 50.1 50.1 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 52.8 52.5 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 8月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.9372 1145 欧洲央行利率决议 8月 0.50% 0.50% -- 美国整体汽车销售(万辆) 7月 1,580 1,589 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月27日当周 34.5 34.3 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.525 美国续请失业金人数(万人) 7月20日当周 299.4 299.7 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 53.2 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 7月 -- 52.4 1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 52.0 50.9 美国ISM制造业投入物价分项指数 54.2 52.5 美国ISM制造业就业分项指数 50.0 48.7 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 51.9 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 52.8% -- 新西兰NBNZ企业自身活动指数 43.7% -- 0130 澳洲民间信贷(较前月) 6月 +0.4% +0.3% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 6月 +0.4% -- 0130 日本加班工资(较上年同期) 6月 持平 -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 +21.9% -- 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +15.3% +15.8% 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 6月 1.44 -- 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -1.5% 持平 德国实质零售销售(较上年同期) -2.8% +0.4% 0645 法国消费者支出 6月 -0.8% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.3% -0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.23 1.22 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.7 持平 德国未经季节调整失业人数(万人) 290 290 德国经季节调整失业率 6.8% 6.8% 德国经季节调整失业人数(万人) 293.4 -- 0800 意大利失业率 6月 12.1% 12.3% 0900 欧元区通胀率 7月初值 +1.6% +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 持平 +0.2% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.1% +1.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.6% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.2% +1.4% 期) 0900 欧元区失业率 6月 12.1% 12.2% 1000 意大利PPI(较前月) 6月 +0.3% -- 意大利PPI(较上年同期) -0.7% -- 1100 美国抵押贷款市场指数 7月26日当周 494.4 -- 美国再融资指数 2,247.6 -- 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 7月 20.0 18.0 1230 美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率) 第二季初值 +1.7% +1.0% 美国最终销售 +1.3% +0.8% 美国GDP隐性平减指数 +0.7% +1.1% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 持平 +1.1% 美国核心PCE物价指数 +0.8% +1.1% 1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.5% +0.4% 1230 加拿大GDP(较前月) 5月 +0.2% +0.3% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 52.3 54.0 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率 -- 0-0.25% -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.3% 韩国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.4% +1.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超2,332 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超618 -- (完)
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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