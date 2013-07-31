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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--8月1日****

路透8月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 8月1日-9日
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          预估值           前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                         7月           +0.4%          +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期                          +4.2%          +3.7%
          )                                                                        
       
 8月1日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          预估值           前值
 0000     韩国汇丰/Markit制造业PMI                            7月              --           49.4
                                                                                   
 0000     韩国出口(较上年同期)                                7月           +5.0%          -1.0%
             进口(较上年同期)                                               -1.8%          -3.0%
             贸易收支(亿美元)                                                  --       顺差59.9
 0130     澳洲出口物价(较前季)                             第二季           +0.4%          +2.8%
                                                                                   
             进口物价(较前季)                                               +1.8%           持平
 0743     意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(P            7月            49.8           49.1
          MI)                                                                      
 0748     法国Markit制造业PMI                                 7月            49.8           49.8
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                             7月            50.3           50.3
 0758     欧元区Markit制造业PMI                               7月            50.1           50.1
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                            7月            52.8           52.5
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                        8月           3,750          3,750
          英国央行利率决议                                                  0.50%          0.50%
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)                7月              --         3.9372
                                                                                   
 1145     欧洲央行利率决议                                    8月           0.50%          0.50%
  --      美国整体汽车销售(万辆)                              7月           1,580          1,589
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                7月27日当周            34.5           34.3
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                     --         34.525
          美国续请失业金人数(万人)                    7月20日当周           299.4          299.7
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             7月终值              --           53.2
 1330     加拿大RBC经季节调整制造业PMI                        7月              --           52.4
 1400     美国建筑支出                                        6月           +0.4%          +0.5%
 1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                     7月            52.0           50.9
          美国ISM制造业投入物价分项指数                                      54.2           52.5
          美国ISM制造业就业分项指数                                          50.0           48.7
          美国ISM制造业新订单分项指数                                          --           51.9
 

    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：

    
 7月31日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段            现值         预估值
 0100     新西兰NBNZ企业经济信心指数                          7月           52.8%             --
          新西兰NBNZ企业自身活动指数                                        43.7%             --
 0130     澳洲民间信贷(较前月)                                6月           +0.4%          +0.3%
 0130     澳洲房屋贷款(较前月)                                6月           +0.4%             --
 0130     日本加班工资(较上年同期)                            6月            持平             --
 0500     日本建筑订单(较上年同期)                            6月          +21.9%             --
          日本房屋开工(较上年同期)                            6月          +15.3%         +15.8%
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                               6月            1.44             --
 0600     德国实质零售销售(较前月)                            6月           -1.5%           持平
          德国实质零售销售(较上年同期)                                      -2.8%          +0.4%
 0645     法国消费者支出                                      6月           -0.8%          +0.1%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     6月           -0.3%          -0.3%
 0700     瑞士KOF领先指标                                     7月            1.23           1.22
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                    7月         减少0.7           持平
          德国未经季节调整失业人数(万人)                                      290            290
          德国经季节调整失业率                                               6.8%           6.8%
          德国经季节调整失业人数(万人)                                      293.4             --
 0800     意大利失业率                                        6月           12.1%          12.3%
 0900     欧元区通胀率                                    7月初值           +1.6%          +1.6%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月初值            持平          +0.2%
          意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                             +1.1%          +1.3%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                            -1.8%          -1.6%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                           +1.2%          +1.4%
          期)                                                                      
 0900     欧元区失业率                                        6月           12.1%          12.2%
 1000     意大利PPI(较前月)                                   6月           +0.3%             --
          意大利PPI(较上年同期)                                             -0.7%             --
 1100     美国抵押贷款市场指数                        7月26日当周           494.4             --
          美国再融资指数                                                  2,247.6             --
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)                             7月            20.0           18.0
 1230     美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率)          第二季初值           +1.7%          +1.0%
          美国最终销售                                                      +1.3%          +0.8%
          美国GDP隐性平减指数                                               +0.7%          +1.1%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数                                      持平          +1.1%
          美国核心PCE物价指数                                               +0.8%          +1.1%
 1230     美国雇佣成本指数                                 第二季           +0.5%          +0.4%
 1230     加拿大GDP(较前月)                                   5月           +0.2%          +0.3%
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                       7月            52.3           54.0
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率             --         0-0.25%             --
 2300     韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                     7月           +0.2%          +0.3%
                                                                                   
          韩国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +1.4%          +1.5%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                           前周       买超2,332             --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                        卖超618             --
    (完)

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