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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 08:09 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆下滑，并创出新的趋势低点

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* 澳元/日圆下滑，追随澳元兑其他货币在澳洲央行总裁史蒂文斯讲话后的跌势。

* 澳元/日圆在纽约市场跌至88.68，创出新的趋势低点，且低于6月13日触及的88.89。

* 仍偏向下档，下一个技术支撑位在87.50左右区域。

* 澳元/日圆现重回周线图上的一目均衡云区，在85.94-90.06。

* 周线云区本身在抬高，使得未来更容易向下突破。(完)

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