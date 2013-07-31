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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 08:07 BJT

《台湾重要政经日程》--7月31日

===================今日重要政经消息=====================

7/31(三)

--08:30 主计总处公布第二季经济成长率概估值。

--09:00 立法院召开"海峡两岸服务贸易协议"公听会。

=================近期重要政经消息======================

8/5(一)

--16:10 央行公布7月底外汇存底。

8/7(三)

--联电 公布第二季业绩。

8/9(五)

--13:30 台积电 公布7月营收。

--14:00 联电公布7月营收。

8/13(二)

--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。

8/20(二)

--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。

8/26(一)

--16:10 央行公布7月M2年增率，6月为年增4.82%。

9/3(二)

--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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