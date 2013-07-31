美国个股：微软的Surface平板电脑业务亏本，销售不敌广告等费用

路透西雅图7月30日 - 微软 的年报显示，其Surface平板电脑业务尚未实现盈利，疲软的销售难敌广告成本和一笔会计费用。

微软先后于去年10月和今年2月推出了两款平板电脑，意在挑战苹果iPad。微软周二在提交给监管当局的年报中首次披露，这两款平板迄今为止带来了8.53亿美元营收。

这低于其库存减计费用。微软本月稍早宣布，为减计未售出的Surface RT平板电脑库存价值而意外提列了9亿美元的费用。Surface RT是微软发布的首款平板电脑。

除此之外，微软称其销售和市场推广费用增加了14亿美元，或10%，因其为推广Windows 8操作系统和Surface平板电脑进行了浩大的广告攻势。微软还明确指出，Surface是其总体生产成本增加的原因之一。

Surface是微软多年来专注于软件领域后推出的首款自有品牌电脑，但未能赢得消费者的青睐。相比之下，苹果在过去三个季度售出价值近240亿美元的iPad。(完)