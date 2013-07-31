路透调查：美国上周原油库存料连续第五周下滑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透7月30日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料连续第五周下滑。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位分析师平均预估7月26日止当周美国原油库存料下降230万桶。
美国原油库存在截至7月19日的四周内下滑了近3,000万桶，为EIA自1982年开始统计数据以来的最大四周降幅。
7月26日止当周炼厂产能利用率料维持在前一周的92.3%水准，墨西哥湾地区炼厂产能利用率达纪录高位。
API周二公布上周美国原油库存减少74万桶，其中库欣库存大减190万桶。
API称，上周汽油库存增加180万桶，馏分油库存减少49.7万桶。
调查预估显示，美国上周汽油库存料减少80万桶。上周馏分油库存料增加30万桶。馏分油包含取暖油和柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张荻)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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