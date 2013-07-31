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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 08:29 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第五周下滑

路透7月30日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料连续第五周下滑。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位分析师平均预估7月26日止当周美国原油库存料下降230万桶。

美国原油库存在截至7月19日的四周内下滑了近3,000万桶，为EIA自1982年开始统计数据以来的最大四周降幅。

7月26日止当周炼厂产能利用率料维持在前一周的92.3%水准，墨西哥湾地区炼厂产能利用率达纪录高位。

API周二公布上周美国原油库存减少74万桶，其中库欣库存大减190万桶。

API称，上周汽油库存增加180万桶，馏分油库存减少49.7万桶。

调查预估显示，美国上周汽油库存料减少80万桶。上周馏分油库存料增加30万桶。馏分油包含取暖油和柴油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张荻)

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