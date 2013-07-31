《全球主要国家债券发行预告》--7月31日-8月7日

美国热股：Dave & Buster's第四季业绩好于分析师预估
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
路透7月31日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/31 德国 20亿欧元 30年期联邦债券 8/1 日本 三个月期贴现国库券 8/1 日本 10年期公债 8/1 西班牙 标售债券 8/1 法国 长期政府债券(OAT) 8/5 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/6 日本 六个月期贴现国库券 8/6 美国 三年期公债 8/7 美国 10年期公债 8/7 日本 三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
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