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债券 | 2013年 7月 31日 星期三 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月31日-8月7日

路透7月31日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。  
         
 日期    时间   国家     规模       发行细节
 7/31           德国     20亿欧元   30年期联邦债券
 8/1            日本                三个月期贴现国库券
 8/1            日本                10年期公债
 8/1            西班牙              标售债券
 8/1            法国                长期政府债券(OAT)
 8/5     1350   法国                标售国库券(BTF)
 8/6            日本                六个月期贴现国库券
 8/6            美国                三年期公债
 8/7            美国                10年期公债
 8/7            日本                三个月期贴现国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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