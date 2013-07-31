《香港报摘》--经济日报7月31日

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
* 要闻版头条:
--腾讯 屡获券商唱好，淡市下刺激资金涌入，股价昨连升第四日再创上市新高，全日成交更占大市逾5%。 腾讯上市9年，股价暴涨97倍，券商大合唱连环唱好，摩根士丹利昨上调其目标价至390港元，最乐观估计507.8元更为全城最牛。 * 其他: --市场观望气氛浓，7月份10大屋苑交投按月跌27%，支持市场交投的细价屋苑交投萎缩，沙田第一城价量跌幅最明显。业界指连细价楼交投也下跌，反映支撑市场最基本的购买力减少，料未来数月楼价进一步趋跌。二手楼价受压，业主急走货减价幅度扩大，荔枝角美孚新邨顶层户减价40万元沽出。
--香港经济日报集团 就近日市场对旗下免费中文报章《晴报》的传闻，昨正式澄清完全无意出售《晴报》。
--置富产业 昨宣布以58.49亿港元，向母公司长实 收购天水围嘉湖银座商场物业。项目回报率约3.78厘，低于基金现有水平，管理层指将透过加租和资产改善，提升回报率。
--积金局最新年报披露，首次就强积金（MPF）全自由行（即打工仔连雇主供款部分也可自选受托人）明确订出时间表，冀于2016年前完成制定实施计划。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。