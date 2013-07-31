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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报7月31日

* 要闻版头条:

--腾讯 屡获券商唱好，淡市下刺激资金涌入，股价昨连升第四日再创上市新高，全日成交更占大市逾5%。 腾讯上市9年，股价暴涨97倍，券商大合唱连环唱好，摩根士丹利昨上调其目标价至390港元，最乐观估计507.8元更为全城最牛。 * 其他: 　　 --市场观望气氛浓，7月份10大屋苑交投按月跌27%，支持市场交投的细价屋苑交投萎缩，沙田第一城价量跌幅最明显。业界指连细价楼交投也下跌，反映支撑市场最基本的购买力减少，料未来数月楼价进一步趋跌。二手楼价受压，业主急走货减价幅度扩大，荔枝角美孚新邨顶层户减价40万元沽出。

--香港经济日报集团 就近日市场对旗下免费中文报章《晴报》的传闻，昨正式澄清完全无意出售《晴报》。

--置富产业 昨宣布以58.49亿港元，向母公司长实 收购天水围嘉湖银座商场物业。项目回报率约3.78厘，低于基金现有水平，管理层指将透过加租和资产改善，提升回报率。

--积金局最新年报披露，首次就强积金（MPF）全自由行（即打工仔连雇主供款部分也可自选受托人）明确订出时间表，冀于2016年前完成制定实施计划。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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