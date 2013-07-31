《香港报摘》--经济日报7月31日

--腾讯 屡获券商唱好，淡市下刺激资金涌入，股价昨连升第四日再创上市新高，全日成交更占大市逾5%。 腾讯上市9年，股价暴涨97倍，券商大合唱连环唱好，摩根士丹利昨上调其目标价至390港元，最乐观估计507.8元更为全城最牛。 * 其他: --市场观望气氛浓，7月份10大屋苑交投按月跌27%，支持市场交投的细价屋苑交投萎缩，沙田第一城价量跌幅最明显。业界指连细价楼交投也下跌，反映支撑市场最基本的购买力减少，料未来数月楼价进一步趋跌。二手楼价受压，业主急走货减价幅度扩大，荔枝角美孚新邨顶层户减价40万元沽出。