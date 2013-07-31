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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 08:24 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月31日

* 头版头条:

--中国中共中央政治局召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。会议指出，下半年经济工作要坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调，稳中有为。

* 其他:

--中国银行业协会发布报告称，今年银行业仍面临复杂多变的经营环境，审慎监管持续加强，预计全年盈利增速继续放缓，上市银行净利润增速可能降至8%左右。

--中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文称，房价并不决定于货币供应量，而决定于房地产供求关系。

--国土资源部发布的统计数据显示，上半年住房用地供应5.53万公顷，同比增长36.9%，高于近5年同期平均水平；此外，二季度全国105个重点监测城市地价总体水平为3,226元人民币/平方米，同比上涨5.11%，环比上涨1.62%。

--深圳证交所就债券ETF实行当日回转交易相关细则发布通知，投资者申购、赎回、交易单市场实物债券ETF，应当遵守下列规定：当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；当日买入的基金份额，同日可以卖出或赎回。

--国家发改委副主任解振华表示，将重点出台一揽子措施积极应对气候变化，促进绿色低碳产业发展。其中将重点抓好工业、建筑、交通和公共机构等重点领域的节能。

--美的电器 公告称，美的集团换股吸收合并美的电器已获得证监会批复；此次美的集团发行A股只用于换股，不募集资金；按照方案，美的集团A股发行价为44.56元/股，美的电器换股价格为15.36元/股，换股比例为0.3447∶1。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)

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