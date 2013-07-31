《中国报摘》--中国证券报7月31日

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
* 头版头条:
--中国中共中央政治局召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。会议指出，下半年经济工作要坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调，稳中有为。
* 其他:
--中国银行业协会发布报告称，今年银行业仍面临复杂多变的经营环境，审慎监管持续加强，预计全年盈利增速继续放缓，上市银行净利润增速可能降至8%左右。
--中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文称，房价并不决定于货币供应量，而决定于房地产供求关系。
--国土资源部发布的统计数据显示，上半年住房用地供应5.53万公顷，同比增长36.9%，高于近5年同期平均水平；此外，二季度全国105个重点监测城市地价总体水平为3,226元人民币/平方米，同比上涨5.11%，环比上涨1.62%。
--深圳证交所就债券ETF实行当日回转交易相关细则发布通知，投资者申购、赎回、交易单市场实物债券ETF，应当遵守下列规定：当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；当日买入的基金份额，同日可以卖出或赎回。
--国家发改委副主任解振华表示，将重点出台一揽子措施积极应对气候变化，促进绿色低碳产业发展。其中将重点抓好工业、建筑、交通和公共机构等重点领域的节能。
--美的电器 公告称，美的集团换股吸收合并美的电器已获得证监会批复；此次美的集团发行A股只用于换股，不募集资金；按照方案，美的集团A股发行价为44.56元/股，美的电器换股价格为15.36元/股，换股比例为0.3447∶1。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。