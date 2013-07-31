金砖国家：7月30日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透7月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月30日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.02%，报953.65点。
中国股市：沪综指收升，央行重启逆回购释放资金面积极信号。
香港股市：恒指收高0.5%，受中资银行股涨势提振。
中国汇市：人民币收盘稍涨，短期料仍将维持区间窄幅震荡。
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印度股市：连续第五个交易日收低，抹去本月录得的所有涨幅，此前印度卢比兑美元跌至重要心理关口60下方，打击了印度斯坦石油公司(HPCL)等原油进口商。卢比在印度央行宣布维持利率不变后下跌。指标BSE指数 收低1.25%，报19,348.34点，为7月10日以来最低。NSE指数 收低1.31%，报5755.05点，为6月27日以来最低。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至重要心理关口60下方，触及三周低点并创下一个月来最大单日跌幅，因此前印度央行维持利率不变，且未宣布其他支撑汇价的措施。目前卢比已经回吐7月15日央行宣布吸收流动性来支撑汇价以来录得的所有涨幅，距离本月初触及的纪录低点61.21不远。卢比兑美元 收报60.47/48，周一收报59.415/425。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,326.410点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.19%至725.34点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.41%，报32.9635卢布，卢布兑欧元 跌0.39%，报43.7200卢布。
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巴西股市：拉美股市下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将发布政策声明，声明可能提供何时将开始缩减购债计划的线索。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低1.32%，报48,561.78点。
巴西汇市：拉美货币走软，投资者等待美国重要经济数据和美联储声明。
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南非股市：连续第二个交易日收高，造纸企业Mondi Ltd 股价涨至纪录高位，帮助提振大盘。此前该公司表示上半年获利可能大幅增长。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨0.41%，报36,516.92点。综合指数 收升0.42%，报40,991.30点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，公债价格上扬。 (完) (编译 李春喜; 审校 李爽)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。