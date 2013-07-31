版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 08:32 BJT

金砖国家：7月30日股汇市收盘纵览

路透7月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月30日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.02%，报953.65点。

中国股市：沪综指收升，央行重启逆回购释放资金面积极信号。

香港股市：恒指收高0.5%，受中资银行股涨势提振。

中国汇市：人民币收盘稍涨，短期料仍将维持区间窄幅震荡。

================================================================================

印度股市：连续第五个交易日收低，抹去本月录得的所有涨幅，此前印度卢比兑美元跌至重要心理关口60下方，打击了印度斯坦石油公司(HPCL)等原油进口商。卢比在印度央行宣布维持利率不变后下跌。指标BSE指数 收低1.25%，报19,348.34点，为7月10日以来最低。NSE指数 收低1.31%，报5755.05点，为6月27日以来最低。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至重要心理关口60下方，触及三周低点并创下一个月来最大单日跌幅，因此前印度央行维持利率不变，且未宣布其他支撑汇价的措施。目前卢比已经回吐7月15日央行宣布吸收流动性来支撑汇价以来录得的所有涨幅，距离本月初触及的纪录低点61.21不远。卢比兑美元 收报60.47/48，周一收报59.415/425。

================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,326.410点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.19%至725.34点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.41%，报32.9635卢布，卢布兑欧元 跌0.39%，报43.7200卢布。

================================================================================

巴西股市：拉美股市下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将发布政策声明，声明可能提供何时将开始缩减购债计划的线索。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低1.32%，报48,561.78点。

巴西汇市：拉美货币走软，投资者等待美国重要经济数据和美联储声明。

================================================================================

南非股市：连续第二个交易日收高，造纸企业Mondi Ltd 股价涨至纪录高位，帮助提振大盘。此前该公司表示上半年获利可能大幅增长。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨0.41%，报36,516.92点。综合指数 收升0.42%，报40,991.30点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，公债价格上扬。 (完) (编译 李春喜; 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐