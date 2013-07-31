《独家新闻》法国施耐德电气50亿美元收购英国Invensys接近达成-消息

路透伦敦/纽约7月30日 - 三名熟知内情人士表示，法国施耐德电气(Schneider Electric) 以33亿英镑(50.7亿美元)收购英国工程公司Invensys 已经接近达成协议，可能在周三宣布。

消息人士指出，这项交易的股票及现金构成情况，料将“大致”和本月稍早提出的内容一致，因没有其他买家对施耐德电气的出价发起挑战。消息人士要求匿名，因这些谈判并不公开。

施耐德电气先前表示，将以每股5.05英镑收购Invensys，其中3.19英镑为现金，1.86英镑则是施耐德电气新股。

Invensys先前曾表示，可能会建议股东接受此一收购要约；该收购价格宣布时，较Invensys当日收盘价溢价15%。

一名持有Invensys股票的对冲基金经理表示，即使果真明天宣布达成交易，仍有10-15%的机率出现竞购对手，其中最有可能的买家是美国Emerson 。

这位基金经理估计，目前由各对冲基金持有的Invensys的股权仅约10%；由于事涉敏感，该名基金经理不愿具名。

近期Severn Trent 及TNT Express 等并购案破局，让部分对冲基金不敢大举持有Invensys。

该名对冲基金经理并称，中国即将进行的反垄断调查也增添了一些不确定性。Invensys在中国参与核电事业。他并提到，Invensys约42亿英镑(64.1亿美元)的养老金拨付义务，也可能不利于并购交易，不过这不太可能成为决定因素。

施耐德电气及Invensys拒绝置评。(完)