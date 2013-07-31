中国经济：将出一揽子措施应对气候变化，含探索建全国碳交易市场等--官员

路透上海7月31日 - 中国国家发改委副主任解振华表示，将重点出台一揽子措施积极应对气候变化，促进绿色低碳产业发展，措施包括2015年逐步扩大碳排放权交易试点范围，探索建立全国碳交易市场等。

中国证券报周三报导援引解振华在关注气候中国峰会上的表述称，将对建筑供热计量和节能改造，污染物减排给予财政补贴，实施节能产品惠民工程，研究扩大绿色产品消费的补贴政策。

而针对八类高耗能行业，对限制类、淘汰类的企业实行差别电价政策，对能源消耗超过能耗电耗限额标准的实行惩罚性电价，实施节能技术改造以奖代补政策。

解振华还提到，还将重点抓好工业、建筑、交通和公共机构等重点领域的节能，未来将进一步研究开展低碳城镇、低碳产业试验园区、低碳社区、低碳商业的试点，全面推进低碳试点工作。

另外，中央将进一步完善经济政策，深化资源性产品价格改革，推行居民用电阶梯价格，全面推行燃煤发电机组脱硫脱硝的电价政策。

而在碳排放权交易方面，解振华表示，将积极利用市场机制，加快推进在北京、上海、天津、重庆、湖北、广东、深圳7个省市的碳排放权交易试点工作，鼓励条件具备的地区先行先试碳排放交易权的试点，完善自愿减排交易体系，鼓励基于项目的温室气体自愿减排交易。

中国碳排放权交易6月中旬正式启动，深圳碳排放权交易所已率先开展交易，上海7月也公布了《上海市碳排放交易管理办法(草案)》，并计划在年底启动碳排放市场；北京市官员此前也表示希望年底前实现第一笔碳交易。(完)