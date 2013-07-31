《中国报摘》--其他报纸重要消息7月31日

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
**上海证券报**
--个股期权又一轮仿真测试临近。记者获悉，此次仿真测试准备于8月份开展，预计海通证券 、广发证券 、华泰证券 等20家左右券商将参与其中，部分券商已经递交参与测试的申请。本轮仿真测试参与方或以个人投资者为主，门槛暂定为50万元人民币。
**第一财经日报**
--国务院制定的《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《农村环境整治行动计划》即将陆续出台，在三大行动计划中，国家将分别投资1.7万亿元、2万亿元及近万亿元。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，已下发的“全国政府性债务审计工作方案”，首次披露中央政府性债务的主要款项和乡镇政府审计重点，还将核查去年开始地方上报财政部的债务数据是否准确。
--河南两家城商行郑州银行和三门峡银行增资扩股，海航集团正洽谈入股事宜。
**人民日报**
--财政部指出，对部分小微企业暂免征收增值税和营业税的政策将为超过600万户小微企业带来实惠，预计年减税规模近300亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。