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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 09:10 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月31日

**上海证券报**

--个股期权又一轮仿真测试临近。记者获悉，此次仿真测试准备于8月份开展，预计海通证券 、广发证券 、华泰证券 等20家左右券商将参与其中，部分券商已经递交参与测试的申请。本轮仿真测试参与方或以个人投资者为主，门槛暂定为50万元人民币。

**第一财经日报**

--国务院制定的《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《农村环境整治行动计划》即将陆续出台，在三大行动计划中，国家将分别投资1.7万亿元、2万亿元及近万亿元。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，已下发的“全国政府性债务审计工作方案”，首次披露中央政府性债务的主要款项和乡镇政府审计重点，还将核查去年开始地方上报财政部的债务数据是否准确。

--河南两家城商行郑州银行和三门峡银行增资扩股，海航集团正洽谈入股事宜。

**人民日报**

--财政部指出，对部分小微企业暂免征收增值税和营业税的政策将为超过600万户小微企业带来实惠，预计年减税规模近300亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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