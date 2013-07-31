《全球重要经济事件一览表》--7月31日-8月7日

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月31日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至8月1日)。
8月1日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决定。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，此后宣布利率决定并召开新闻发布会。
8月2日(五)
波士顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在布兰迪斯国际商学院城市财政会议上发表演说，主题是美国经济状况。(1615)。
8月5日(一)
美国波特兰--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就“美国经济前景”发表讲话(1545)。
8月6日(二)
悉尼--澳洲央行召开利率会议(0430)。
8月7日(三)
华盛顿--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一个政策午餐会上，谈该行和美联储系统面对的经济环境与其他问题(1615)。
克利夫兰--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)出席澳洲金融研究中心主办的一个论坛讨论(0130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。