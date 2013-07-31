中国个股：美的电器换股合并计划获批，因分红其换股比例略调减

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透上海7月31日 - 中国家电大厂美的电器 周三公告称，其与母公司美的集团之间的换股吸收合并计划已获批。根据最新计划，因美的电器实施分红方案，其与美的集团的换股比例调减为0.3447:1，最终增发股数亦相应调整。
美的电器公告称，周二公司已收到证监会相关批复，公司将尽快实施换股吸收合并事宜，并按要求妥善办理相关手续。
公告显示，由于美的电器6月按每股0.60元人民币实施分红派息，因此美的电器换股价由15.96元调减为15.36元，而美的集团换股价维持在44.56元，因此换股比例由0.3582:1调减为0.3447:1，最终因换股增发的股数由6亿8,632.34万股，原为7亿1,320.29万股，该换股计划总规模最新为305.8亿元。
除了之前美的电器所包含的白电业务之外，美的集团的大家电、小家电、机电以及物流等资产都将注入上市公司。重组完成后，美的集团将成为A股营收规模最大的家电上市公司。
美的集团股东除了公司实际控制人何享健及公司管理层以外，还有工商银行 旗下子公司工银国际和国际知名私募股权投资企业鼎晖(CDH)等，其总股本为10亿股。
美的电器的财务顾问为中信证券 ，美的集团的财务顾问为中国国际金融有限公司。
美的电器周二收报13.12元，过去一个月累计上涨5.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。