中国个股：美的电器换股合并计划获批，因分红其换股比例略调减

路透上海7月31日 - 中国家电大厂美的电器 周三公告称，其与母公司美的集团之间的换股吸收合并计划已获批。根据最新计划，因美的电器实施分红方案，其与美的集团的换股比例调减为0.3447:1，最终增发股数亦相应调整。

美的电器公告称，周二公司已收到证监会相关批复，公司将尽快实施换股吸收合并事宜，并按要求妥善办理相关手续。

公告显示，由于美的电器6月按每股0.60元人民币实施分红派息，因此美的电器换股价由15.96元调减为15.36元，而美的集团换股价维持在44.56元，因此换股比例由0.3582:1调减为0.3447:1，最终因换股增发的股数由6亿8,632.34万股，原为7亿1,320.29万股，该换股计划总规模最新为305.8亿元。

除了之前美的电器所包含的白电业务之外，美的集团的大家电、小家电、机电以及物流等资产都将注入上市公司。重组完成后，美的集团将成为A股营收规模最大的家电上市公司。

美的集团股东除了公司实际控制人何享健及公司管理层以外，还有工商银行 旗下子公司工银国际和国际知名私募股权投资企业鼎晖(CDH)等，其总股本为10亿股。

美的电器的财务顾问为中信证券 ，美的集团的财务顾问为中国国际金融有限公司。