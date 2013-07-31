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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 09:09 BJT

全球金市：金价持稳，市场静候美联储信号

美联储在两日会议后，将在周三稍晚公布声明。交易商将从中寻找美联储何时开始缩减其每月850亿美元买债规模的线索。

美国周三亦将公布GDP数据和民间就业报告，这将有助于衡量经济力道。

美国证券交易委员会(SEC)主席周二表示，她将检视关于大宗商品的内幕交易规定，加强审查华尔街在从油到金属各项商品交易中所扮演的角色。

对冲基金Greenlight Capital的主管David Einhorn表示，对黄金的乐观看法“没有改变“。

产业游说团体周二表示，俄罗斯在2013年前五个月的黄金产量较上年同期成长12.4%。

交易商表示，印度金价可能升逾周二触及的逾15周最高水准，受惠于印度卢比贬值。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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