全球金市：金价持稳，市场静候美联储信号

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
美联储在两日会议后，将在周三稍晚公布声明。交易商将从中寻找美联储何时开始缩减其每月850亿美元买债规模的线索。
美国周三亦将公布GDP数据和民间就业报告，这将有助于衡量经济力道。
美国证券交易委员会(SEC)主席周二表示，她将检视关于大宗商品的内幕交易规定，加强审查华尔街在从油到金属各项商品交易中所扮演的角色。
对冲基金Greenlight Capital的主管David Einhorn表示，对黄金的乐观看法“没有改变“。
产业游说团体周二表示，俄罗斯在2013年前五个月的黄金产量较上年同期成长12.4%。
交易商表示，印度金价可能升逾周二触及的逾15周最高水准，受惠于印度卢比贬值。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。