重温稿-《中国新债预测》进出口行两年固息债利率预测均值4.21%，需求料稳定

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
* 招标品种：进出口行两年固息债
* 招标时间：周三(31日)10:00-11:00
* 招标金额：至多70亿元
* 预测区间：4.15%-4.25%
* 预测均值：4.21%
* 受访人数: 8位(银行、券商
路透上海7月30日 - 中国进出口银行周三将招标发行至多70亿元两年期固息金融债。路透调查显示，央行今日在公开市场重启逆回购维稳资金面，该期债发行量并不大，预计明日需求会较稳定，新债定位接近或略低于二级。
明日进出口行同时还将以数量招标方式发行不超过150亿元七年期固息债；该行最新公告称，明日七年品种的意向性票面利率在4.35%左右。交易员指出，从今日国开福娃增发债发行结果来看，中短端需求优于长端，在目前利率曲线非常平坦化的市况下，该期债利率定位并不具有明显吸引力，预计明日需求会稍逊。
“央行重启了逆回购，不过利率偏高，总体来说大家预期会稳定一点吧，明天进出口行两年期的需求应该不会太差。”上海一大型券商交易员称。
随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。今日央行进行的170亿元七天期逆回购，中标利率为4.4%。
明日两年期品种将采用多重利率中标(美国式)方式，此前进出口行新债几乎都采用的是单一利率(荷兰式)招标方式。
二级市场上，剩余期限在1.63年的农发行固息金融债120403最新成交价对应收益率 为4.2280%。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率分别报在4.2009%。
以下为具体条款：
第17期 第18期
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招标金额 至多70亿元 至多150亿元
期限/计息方式 两年固息 七年固息
招标时间 7月31日10:00-11:00
标方式 多重利率中标(美国式) 数量招标
缴款日/起息日 8月6日 8月13日
发行期 7月31日-8月6日 7月31日-8月13日
上市日 8月12日 8月19日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
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今年以来，进出口银行在银行间市场已公开发行了16期金融债，金额总计2,353.2亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。