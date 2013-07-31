更正-台湾货币市场：7月31日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
(更正：内文提及。财政部发行102甲9期30年公债，金额“300亿”台币，有误，请改为“263.02亿”)
路透台北7月31日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,577亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期4,817.45亿台币 ：
08/01 3,959.30亿台币
08/02 858.15亿台币
--公债还本付息12.1875亿台币。
8/02：100甲7期2息12.1875亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额263.02亿台币，于7月30日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表新增 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。